Bakanlık düğmeye bastı CHP ilçe başkanının patates şovu pahalıya patladı: 1.4 ile 17 milyon TL arasında ceza kapıda

Gürcan paylaşımında, "Yozgat’ta meydana gelen olayda, patatesleri kamyon üzerinden yerlere dökerek ziyan eden ve bu yolla piyasada darlık ve yokluk oluşturmaya çalışan şahsa sahip çıkan bazı sosyal medya hesapları ve CHP’li partililer, söz konusu eylemi vatandaşlara bedava ürün dağıtılıyormuş gibi lanse etmektedir. Oysa videoda da açıkça görüldüğü üzere,

CHP Aydıncık İlçe Başkanı tarafından gerçekleştirilen bu eylemde, bir kamyon dolusu patates, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yere dökülmüştür.

Vatandaşa bedava ürün dağıtımı; ürünleri yerlere dökerek değil, düzenli, temiz, saygılı ve usulüne uygun yöntemlerle ürünleri ulaştırmakla olur. Yere dökülen ürünlerin vatandaşlarca toplanmadığı da açıkça görülmektedir.

Tarım ürünlerinin bu şekilde israf edilmesine, piyasada darlık ile yokluk oluşturarak karaborsacılık yapılmasına ve vatandaşımızın uygun fiyatlarla gıdaya ulaşmasının engellenmesine Ticaret Bakanlığı olarak asla müsaade etmeyeceğiz.

Dökülen her ürünün arkasında devletimizin üreticimize sağladığı gübre, mazot, ilaç ve tohum destekleri bulunmaktadır. Ayrıca, çiftçimizin kullandığı traktör kredilerinin faiz yükünün de yüzde 50’si devletimiz tarafından karşılanmaktadır.

Milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz.