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Bakanlıktan CHP'li Yavuzyılmaz'ın 'teleferik' iddialarına yalanlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasına ilişkin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "Teleferiğin bakımlarının bakanlıkça onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

17:37 - 13/04/2024 Cumartesi
AA
Deniz Yavuzyılmaz
Deniz Yavuzyılmaz
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın
"Antalya Büyükşehir Belediyesinin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı"
yönündeki ifadeleri hatırlatıldı.

Deniz Yavuzyılmaz

Açıklamada,
"Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır"
ifadeleri kullanıldı.


Açıklamanın tamamı şu şekilde:

  • "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı' ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır."

Antalya'da teleferik faciası: 23 saat süren zorlu kurtarma operasyonu tamamlandı

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yaşanan kaza sonrası havada asılı kalan kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonu başladı. Yaklaşık 23 saat süren kurtarma operasyonu son kişinin de tahliye edilmesiyle başarılı bir şekilde sona erdi. Toplamda 184 kişi tahliye edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Operasyon sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş, kazanın nedenine dair yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre teleferik direğinin vidası kırıldı" ifadelerini kullandı.

Antalya'da teleferik kazası: Düşen kabinde bir kişi öldü çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tünektepe Teleferik Hattı'nda kopan bir direğin kabine çarpması sonucu sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar teleferik hattındaki araziye savrulurken çok sayıda yaralı olduğu da bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, yaralı vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Diğer kabinlerde mahsur kalan yaklaşık 180 kişinin de kurtarma çalışmaları gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.



#KAZA
#Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
#teleferik
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