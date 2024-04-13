Bakanlıktan CHP'li Yavuzyılmaz'ın 'teleferik' iddialarına yalanlama

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı' ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır."