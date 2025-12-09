Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bakırköy'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

16:119/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Bakırköy'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında fabrika havadan görüntülenirken içerideki malzemelerin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 13.15 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak'ta bulunan Tekstil baskı imalatı yapan fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar oluştu. Fabrikanın içerisindeki malzemelerin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken fabrika havadan görüntülendi.




#bakırköy
#fabrika
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi duyuruldu mu?