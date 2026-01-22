Yeni Şafak
Barış Kurulu için imzalar atılıyor! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Barış Kurulu için imzalar atılıyor! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

22/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Gazze Barış Kurulu için imzalar atılıyor.
Gazze Barış Kurulu için imzalar atılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde "Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Hamas verdiği sözleri tutacak. Ateşkesi sürdüreceğiz. Bugün dünya benim sayemde daha zengin, daha barışçıl" ifadelerini kullandı.

Gazze için imzalar atılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında gerçekleştirilen Barış Kurulu toplantısında konuşuyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Hamas verdiği sözleri tutacak. Gazze'de barış kısa bir süre sonra sağlanacak.

Onlarca yıl devam eden savaşları bitirdik. Hindistan-Pakistan gibi nükleer güç dayalı başlamak üzere olan savaşı bitirdik. 9 ay içinde 8 savaşı bitirdik. Bunlar içinde Kamboçya-Talyand da vardı"

Hamas bu son cenazeyi de teslim etmek zorunda. Gazze'nin silahtan arınması ve yeniden inşaasını istiyoruz. Gazze'de başarılı olursak başka konulara da geçebiliriz.

BM'nin çok fazla potansiyeli var ancak bunu kullanmıyor. 8 savaşı sona erdirdim ama hiçbirinde BM ile görüşmedim.

Daha güvenli bir dünya için çok önemli adımlar atılıyor.

Barış Kurulu'nu göreve getirmek için


