Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Bartın'da alabora olan lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

Bartın'da alabora olan lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

14:408/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Olay, saat 13.30'da İnkumu tatil beldesinde meydana geldi.
Olay, saat 13.30'da İnkumu tatil beldesinde meydana geldi.

Bartın'da İnkumu tatil beldesinde M.T. ve C.Ö.’nün balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, şiddetli dalgalar nedeniyle alabora oldu. Bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılıp, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30'da İnkumu tatil beldesinde meydana geldi. Bartın Limanı'nın 100 metre açığında lastik bot şiddetli dalgalar sebebiyle alabora oldu, içindeki M.T. ve C.Ö. denize düştü. Durumu fark eden sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Balık tutmak için denize açıldıkları öğrenilen M.T. ve C.Ö., ters dönen botu tekrar düzelterek kıyıya ulaşmaya çalıştı. Sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekilen bottaki balıkçılar tedbir amaçlı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. M.T. ve C.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bartın
#İnkumu
#alabora
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kayseri TOKİ ilk evim arsa tahsis bilgileri ve peşinata esas ön katılım bedeli tutarı açıklandı mı?