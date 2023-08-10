Başkan Canpolat sözünü vermişti; Törenle açıldı

“Sayın Vekilimizin de katılımıyla bugün, her zaman için, hep birlikte çalıştığımız, bizim görülmeyen güçlerimiz, evlerimizin nitekim hamileri, değerli kardeşlerimize Hanımlar Konağımızın ikinci şubesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hanım kardeşlerimizi, diğer Hanımlar Konağında olduğu gibi burada sportif faaliyetlerine devam edecekler. Aynı zamanda kültür anlamındaki buluşmalarını ve yine kurs mahiyetindeki eğitimlerini gelip buradan alacaklar. İpekyol’daki şubemizde dolu dolu, buradaki şubemizde dolu dolu, darısı diğer şubelerimizin başına diyerekten, teşekkür ediyorum.”

“Çok kıymetli Başkanım, çok kıymetli Rektörüm, çok kıymetli muhtarlarımız, çok kıymetli hanım kardeşlerimiz. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Partimiz kadınlara çok önem veren bir parti ve kuruluşundan bu yana kadar gerek kadınlarımız, gerek gençlerimizle birlikte yol aldığımız bir parti. Sizlerin desteği olmadan gerçekten bizlerin bu işleri gerçekleştirmesi çok zor. O yüzden Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Hem sosyal anlamda sizlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hem boş zamanlarını değerlendirecek, hem de güzel vakitlerinizi geçirebilecekleriniz bir yerin açılışına vesile olmak, burada birlikte olmak bizim için de çok onur verici, gurur verici. Ben tekrardan emeği geçen tüm yetkili kardeşlerime, başta Sayın Başkanım olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”