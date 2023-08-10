Başkan Canpolat sözünü vermişti; Törenle açıldı
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın sözünü verdiği Hanımlar Konağının ikincisi, Osman Gazi Mahallesine kazandırıldı.
Kadınlara vakit geçirecekleri ortam sunulan Hanımlar Konağında fitness salonu, ahşap boyama, dikiş-nakış ve trikotaj atölyesi ile kafeterya yer aldı. Hanımlar Konağının açılışı için düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı Abdulkadir Emin Önen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Osman Gazi Mahallesine kazandırılan Hanımlar Konağının ikincisinin Haliliye’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:
“Sayın Vekilimizin de katılımıyla bugün, her zaman için, hep birlikte çalıştığımız, bizim görülmeyen güçlerimiz, evlerimizin nitekim hamileri, değerli kardeşlerimize Hanımlar Konağımızın ikinci şubesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hanım kardeşlerimizi, diğer Hanımlar Konağında olduğu gibi burada sportif faaliyetlerine devam edecekler. Aynı zamanda kültür anlamındaki buluşmalarını ve yine kurs mahiyetindeki eğitimlerini gelip buradan alacaklar. İpekyol’daki şubemizde dolu dolu, buradaki şubemizde dolu dolu, darısı diğer şubelerimizin başına diyerekten, teşekkür ediyorum.”
Milletvekili ve APA Başkanı Abdulkadir Emin Önen ise açılıştaki konuşmasında şunları söyledi:
“Çok kıymetli Başkanım, çok kıymetli Rektörüm, çok kıymetli muhtarlarımız, çok kıymetli hanım kardeşlerimiz. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Partimiz kadınlara çok önem veren bir parti ve kuruluşundan bu yana kadar gerek kadınlarımız, gerek gençlerimizle birlikte yol aldığımız bir parti. Sizlerin desteği olmadan gerçekten bizlerin bu işleri gerçekleştirmesi çok zor. O yüzden Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Hem sosyal anlamda sizlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hem boş zamanlarını değerlendirecek, hem de güzel vakitlerinizi geçirebilecekleriniz bir yerin açılışına vesile olmak, burada birlikte olmak bizim için de çok onur verici, gurur verici. Ben tekrardan emeği geçen tüm yetkili kardeşlerime, başta Sayın Başkanım olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”
Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Osman Gazi Hanımlar Konağının açılışı gerçekleşti.
Osman Gazi Mahallesine kazandırılan Hanımlar Konağında; kadınların spor yapmalarının ve sağlıklı yaşam ipuçlarını öğrenmelerinin hedeflendiği fitness salonu, meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak ve el emeklerini sergileyecekleri ahşap boyama atölyesi, dikiş-nakış atölyesi ve trikotaj atölyesi ile kursiyerlerin vakit geçirecekleri kafeterya yer alıyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan bu kurslarda ise uzman eğitmenler eşliğinde gelen kursiyerlere eğitimler veriliyor.