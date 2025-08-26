Başkent'te kesinleşmiş 49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ankara'da, hakkında kesinleşmiş 49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. Yakalanan Y.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
"Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'nin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timlerince Sincan ilçesinde yakalanan Y.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.