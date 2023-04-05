Baykar'dan depremzedelere ilave konteyner desteği

Baykar'dan depremzedelere yeni destek
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına yerleştirilecek 2 bin kişilik 520 konteynerden 90'ında daha çalışmalar tamamlandı.
Konteynerler, AFAD tarafından afetzedelere teslim edildi. Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı.
Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gören 71 yaşındaki Niyazi Emlik, AA muhabirine, depremde canlarını zor kurtardıklarını söyledi.
Depremin ardından bir süre çadır kentte kaldıklarını dile getiren Köse, "e-Devlet'ten yaptığımız başvuru sonuçlandı. Konteyner çadıra göre çok daha konforlu. Bir evde ne kullanılıyorsa hepsini içeriye bırakmışlar. Devletimiz sağ olsun, bizi düşünmüş." dedi.
Konteynerlerin güzel olduğunu belirten 30 yaşındaki, 4 çocuk babası Yasin Bozoğlu da yetkililere teşekkür ederek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.