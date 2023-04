Baykar'dan depremzedelere ilave konteyner desteği

Kardeşinin çocukları ve akrabalarından bazı kişilerin depremde hayatını kaybettiğini anlatan Emlik, "Bugüne kadar çadırda yaşadık. Burası çadıra göre daha iyi, adeta küçük bir ev. Allah devlete zeval vermesin. Evin içerisinde her şey var. Kap kacak, çay şeker her şeyimiz var. Her şey düşünülmüş." diye konuştu.