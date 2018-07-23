Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkarsa ücret artabilir

Milyonlarca gencin gözü kulağı bugün bedelli askerlik düzenlemesinin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda olacak. Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu Torba Yasa Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Yaklaşık bir buçuk milyon gencin beklediği bedelli düzenlemesinden “28 günlük zorunlu askerlik” şartının kalkıp kalmayacağı da komisyondaki görüşmeler sırasında ortaya çıkacak.

YAŞ 25 BEDEL 15 İLE 28 GÜN ŞARTI

Bedelli askerlik düzenlemesi, bugün saat 13.00’te toplanacak TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda son şeklini alacak. Komisyona gelen kanun teklifi, 31 Aralık 1993 dahil öncesinde doğanların, 15 bin TL karşılığında 28 gün temel askerlik eğitimi almasını öngörüyor. 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren kanun teklifinde yaş sınırı, 28 gün ve ücret konusu Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

28 GÜN ŞARTI KALKARSA BEDEL ARTABİLİR

AK Parti, MHP’li üç üyenin desteğiyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta “Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” demişti. Bahçeli’nin mesajının ardından 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik beklenti güçlendi. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor. MHP’li yetkililer dün akşam itibariyle kendilerine herhangi bir değişiklik bilgisi verilmediğini belirtti. Bu konudaki son karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşü de bekleniyor.

SAAT 13.00'TE TOPLANACAK YASALAŞMASI GENEL KURUL'DAN SONRA

Meclis'te komisyon saat 13.00'te toplanacak. Toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor. Toplantı sonunda bedelli askerlik ile ilgili şartların netleşmesi bekleniyor. Torba yasanın içinde bulunan bedelli düzenlemesi de diğer görüşmeler bittikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak oylamanın ardından yasalaşması bekleniyor.

MHP lideri Bahçeli'den 28 gün eleştirisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir." dedi.