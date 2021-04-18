Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu vefat etti

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Safranbolu'da 1935 yılında doğan Hüsnü Bayramoğlu, 7 yaşında Nur Risalelerini yazmaya başladı. Bayramoğlu, 1949'da Bediüzzaman ile tanışırken 1950'de hizmetine girdi.

Bayramoğlu, vefat ettiği döneme kadar Bediüzzaman'ın yanında ve hizmetinde bulundu. Bayramoğlu, Bediüzzaman’ın vekil tayin ettiği isimlerden biriydi.

Salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak.

Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

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Hüsnü Bayramoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları

Bayramoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Doğan, "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yayımladığı taziye mesajında "Hüsnü Bayramoğlu, mübarek bir mevsimde Rahmân'a vasıl oldu. Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bayramoğlu için taziye mesajı yayımladı. Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, "Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda, "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise, "Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey'in vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Hüsnü Ağabey'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" diyerek taziye mesajını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu Beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



