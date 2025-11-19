Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Belediyelere soruşturmada ayrım yok

Belediyelere soruşturmada ayrım yok

Oğuzhan Ürüşan
04:0019/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ali Yerlikaya.
Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği belediyelerin yüzde 45’i AK Partili, yüzde 25’i CHP’li.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel yönetimlere yönelik idari süreçlere ilişkin verileri paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları gündemdeki yerini korurken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayan Yerlikaya, 31 Mart 2024’teki Mahalli İdareler Seçimi’nden bu yana 1048 belediye için soruşturma izni verildiğini açıkladı. Bu belediyelerin parti dağılımlarını paylaşan Yerlikaya, en çok soruşturma izninin AK Partili belediyeler için verildiğini açıkladı. Dosyaların yüzde 45’inin AK Partili 472 belediyeye ait olduğu öğrenildi. Soruşturma izni çıkan belediyelerin yüzde 25,48’ini CHP’li 267, yüzde 7,5’ini MHP’li 78, yüzde 1,53’ünü DEM Partili 16, yüzde 0,38’ini ise İYİ Partili 4 belediye oluşturuyor. İçişleri’nin soruşturma izni verdiği yüzde 20’lik dilimde ise diğer partilere ait 211 belediye var.



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Soruşturma
#AK Parti
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU (E GRUBU) Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde son durum