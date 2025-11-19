Belediyelere soruşturmada ayrım yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel yönetimlere yönelik idari süreçlere ilişkin verileri paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları gündemdeki yerini korurken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayan Yerlikaya, 31 Mart 2024’teki Mahalli İdareler Seçimi’nden bu yana 1048 belediye için soruşturma izni verildiğini açıkladı. Bu belediyelerin parti dağılımlarını paylaşan Yerlikaya, en çok soruşturma izninin AK Partili belediyeler için verildiğini açıkladı. Dosyaların yüzde 45’inin AK Partili 472 belediyeye ait olduğu öğrenildi. Soruşturma izni çıkan belediyelerin yüzde 25,48’ini CHP’li 267, yüzde 7,5’ini MHP’li 78, yüzde 1,53’ünü DEM Partili 16, yüzde 0,38’ini ise İYİ Partili 4 belediye oluşturuyor. İçişleri’nin soruşturma izni verdiği yüzde 20’lik dilimde ise diğer partilere ait 211 belediye var.