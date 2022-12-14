Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.

Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

GÜNDEM CHP’li Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Rüşvet yoksa ruhsat da yok

Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

REKLAM

GÜNDEM Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı

Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alındı.