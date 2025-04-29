Beyin tetikte bekliyor: Deprem geçti sarsıntı hissi kaldı

Depremlerin ardından pek çok vatandaş 'hayalet deprem algısı' yaşıyor. Deprem anında beynin verdiği ilk tepkinin, hayatta kalma mekanizmasıyla devreye giren yoğun bir alarm durumu olduğunu vurgulayan Dr. Günet Eroğlu, “Bu da sarsıntı geçtikten sonra bile beynin daha aktif sinyaller üretmesine ve 'hayalet deprem' olarak adlandırdığımız, gerçekte olmayan sallantı hissinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Beyin, potansiyel bir tehlikeye karşı sürekli tetikte kalarak çevreyi taramaya devam ediyor” dedi. Bu durumun tıbben deprem vertigosu olarak adlandırıldığını belirten Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Bölümü’nden Dr. Vugar Jafar ise, “Yer kabuğundaki kırılma sonucu ortaya çıkan dalgalar, vücut dengesini sağlayan sistemleri etkiliyor. Bu sebeple bireylerin denge ve algı bozuklukları ortaya çıkabiliyor, işte bu durum deprem vertigosu olarak adlandırılıyor” dedi.