Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı İçinde 15 yolcusu bulunan İETT otobüsü alev alev yandı Anadolu Kavağı'ndan Kavacık'a harekat halinde olan İETT otobüsü içinde 15 yolcu varken bir anda yanmaya başladı. Yolcuların tahliye edildiği otobüs tüm müdahalelere rağmen kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 09:26 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 09:50 DHA AA