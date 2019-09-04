Gündem İçinde 15 yolcusu bulunan İETT otobüsü alev alev yandı
İSTANBUL

Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı

İçinde 15 yolcusu bulunan İETT otobüsü alev alev yandı

Anadolu Kavağı'ndan Kavacık'a harekat halinde olan İETT otobüsü içinde 15 yolcu varken bir anda yanmaya başladı. Yolcuların tahliye edildiği otobüs tüm müdahalelere rağmen kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA AA
Beykoz'da yanan İETT otobüsü
DHA
Beykoz'da yanan İETT otobüsü
Beykoz'da yanan İETT otobüsü
DHA
Beykoz'da yanan İETT otobüsü

İstanbul'da Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 15 yolcu hemen tahliye edilirken otobüs alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otobüs kullanılmaz hale geldi.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Anadolu Kavağı-Kavacık hattında çalışan Selahattin Yıldız idaresindeki İETT otobüsünün, Anadolu Kavağı Yuşa Yolu üzerindeyken motor kısmında alevler çıkması üzerine, sürücü aracı park ederek yolcuları tahliye etti.

DHA
Beykoz'da yanan İETT otobüsü

Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yapan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Yıldız, hareket halindeyken aracın motor kısmından birden duman ve alevler yükseldiğini belirterek, "Otobüsü hemen sağa çekip yolcuları tahliye ettim. Otobüsteki yangın tüpüyle müdahale ettim ama söndüremedim." dedi.

DHA
Beykoz'da yanan İETT otobüsü
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