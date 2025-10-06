Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde ahşap üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Hadımköy, Bağcılar ve Sultangazi'den de itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Öte yandan Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, yangın sırasında bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Görgü tanığı Orhan Balcı, yangın çıkan binanın ikinci katında bulunan bazı kişilerin itfaiye tarafından indirildiğini söyledi.