Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar: Polisi görünce kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar: Polisi görünce kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

10:4016/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Beyoğlu'nda polisi görünce kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
Beyoğlu'nda polisi görünce kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Beyoğlu'nda yunus polislerini görünce kaçan ve hakkında 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ocak'ta Beyoğlu'nda suçların önlenmesine yönelik yürütülen uygulama ve denetimler sırasında bir kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.

Şüpheliyi takip eden motosikletli yunus polisleri, yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan kişinin, "silahlı gasp" suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ç. olduğu belirlendi.

Hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Beyoğlu
#İstanbul
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu 2026? İşte Ocak zammı ile evde bakım parasında güncel rakam