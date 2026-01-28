Yeni Şafak
Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

18:0628/01/2026, Çarşamba
AA
Kan ve saç örnekleri alınan Bilal Hancı ile İbrahim Barut hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.



#Bilal Hancı
#uyuşturucu
#İbrahim Barut
#Soruşturma
#Ünlüler
