Bir algı operasyonu daha: DMM'den 'Gözaltıdan önce İmamoğlu'na Kandıra'da yer açıldı' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından algı operasyonları da hız kesmedi.

Gün içerisinde, İstanbul Valiliğinin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği ön seçim buluşmasını iptal ettiği ileri sürülmüş, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaları yalanlamıştı.

"İmamoğlu için Kandıra'da yer açıldı" iddiası

Son olarak ise bazı sosyal medya hesaplarında İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı ve Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldığı iddia edildi.

DMM, söz konusu iddialara ilişkin de açıklamada bulundu.

"Ceza İnfaz Kurumları arasında rutin nakiller"

İddiaları yalanlayan DMM, Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapıldığını ve Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakillerin de bu kapsamda yapılan rutin nakiller olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."







