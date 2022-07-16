Biriz beraberiz!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlere sahne oldu. Konya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bayraklı bisiklet turu düzenlendi. Konya Valisi Vahdettin Özkan bisiklet turuna, Mevlana Meydanı’nda damalı bayrakla start verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Rumi Görme Engelliler Derneği’nin düzenlediği tura, görme engelli bisikletçiler de katıldı. Ay yıldızlı formaları ve bayraklarıyla etkinliğe katılan bisikletçiler turu, Alaaddin Bulvarı’nı geçerek başladıkları yerde tamamladı.

ANKARA EGM’DEN MİLLET BAHÇESİNE

Ankara Millet Bahçesi’nde de 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu gerçekleştirildi. Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde 40 sporcunun katıldığı koşu, 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi sırasında yoğun kurşunlara ve bombalara maruz kalan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde bulunan Millet Bahçesi’nin içinde 3 kilometrelik parkurda yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, kazananlara madalya verildi.

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Zirvede anma

Van’da bir grup dağcı, 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı’na tırmandı. Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Artos’a tırmanış etkinliği gerçekleştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe katılanlar, 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından 3 bin 537 rakımlı dağın zirvesine ulaşarak pankart açtı.

Balonlar 15 Temmuz için havalandı

Kapadokya’da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve pankartlarla gökyüzünde süzüldü. Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesi ve Avanos ilçesi Paşabağı mevkisinden havalanan balonlara, Türk bayrakları ve pankartlar asıldı. Bir balon firması tarafından hazırlanan ve sepete asılan pankartta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve “15 Temmuz karanlık geceden aydınlık sabaha” yazısı yer aldı. Balon pilotu Abdurrahman Poyraz, 15 Temmuz nedeniyle balon sepetine pankart ve Türk bayrağı astıklarını belirterek, “Elbette bugünün önemi var. Şu an ve ilerleyen zamanlarda mutlaka hatırlanacaktır, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Rabb’im bir daha ülkemize böyle bir şey yaşatmasın. Ömrümüz yettiği sürece her 15 Temmuz’da bugünü mutlaka anacağız.” dedi.

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Doha kırmızı beyaz

Katar’ın başkenti Doha’nın Lusail bölgesinde bulunan Al Jaber kuleleri, Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı. Doha’daki Al Jaber ikiz kuleleri, “15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde Türk halkı, Katar Emiri’nin ve halkının tutumunu unutmayacaktır.” ifadesiyle aydınlatıldı. Kulelere, iki ülke arasındaki dayanışmayı ifade etmek için Türk ve Katar bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’nin posterleri de yansıtıldı.

Türkiye aşkı bu sergide

İstanbul Havalimanı’nda, FETÖ 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı direnişin ve mücadelenin anlatıldığı fotoğraf sergilerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İGA’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerde, darbe girişimine karşı mücadele eden kahramanlar, şehitler ve gaziler anıldı. Şehitlerin eşyalarının bulunduğu sergide, 15 Temmuz gecesi çekilen 24 fotoğraf yer alıyor.

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GÜNDEM TRT’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği düzenlendi