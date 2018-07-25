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Bitmek bilmeyen FETÖ ihaneti: Güpegündüz görüntülendi

Eskişehir'de FETÖ’ye yakın esnaflardan himmet toplayan şüphelilerin fotoğrafları ortaya çıktı. Finans sıkıntısı çeken örgüt üyelerinin konuşmaları tapelere yansırken, para alışverişi polisler tarafından görüntülendi.

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Eskişehir'de FETÖ'cülerin himmet ihaneti görüntülendi
Eskişehir'de FETÖ'cülerin himmet ihaneti görüntülendi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) para kaynaklarından himmet, Eskişehir emniyeti tarafından görüntülendi. Fotoğraflarda, eczacı ve kuyumcu gibi kapı kapı dolaşan şüpheliler, himmet toplarken, not defterlerine de not alıyor. Ayrıca şüphelilerin telefon kayıtları da iddianameye girdi. Tapelere göre şüpheliler öncelikle gidecekleri adresleri tek tek belirleyip arıyor. Ertesi gün buluşan şahıslar, esnafı dolaşarak himmet paralarını topluyor. Akşam'da yer alan habere göre; Örgütün zor durumda olması nedeniyle bazı esnaftan birkaç aylık himmeti toptan istedikleri de tapelere yansıdı.

FETÖ'cüler himmet toplarken

İşte o görüşmeler:

‘SIKINTIDAYIZ ABİ İKİ AYLIK ALSAK?’

Ahmet Çağlar: Ağabeylerden aylık bir şeyler alıyorsunuz ya. Bunlarla ilgili benimle gündüz muhakkak görüşmen lazım.

Fatih Gürbüz: Bu Erol abiden aldın mı sen şeyi? O bir 20 vardı ya rakam. Bir de Alaattin abiyi ara sen. Bu ay vereceklerle alakalı onlar. 20 bin vardı ya onla alakalı da Erkan abiyi ara. Çok sıkıştık şu an ne yaptınız abi diye bir sorun. Bu Nurullah abiyle Mesut abinin bu aykini biz aldık mı?

Ahmet Çağlar: Yoo daha bu aykine dokunmadık.

Fatih Gürbüz: Abi ekim ayını da baya bi sıkıntı varda, sizden ekimi de talep etsek iyi olmaz mı? Sıkıntı var da çözmemiz lazım. Bayram öncesi yurtdışını çözmemiz lazım.

FETÖ'cüler himmet toplarken

Yemen ve Moskova kuryeleri Eskişehir’de

Tapelerde Fatih Gürbüz’ün Moskava’dan ve Yemen’den gelen bir kuryenin Eskişehir’de toplanan himmet paralarını götürmek için geldiğini belirtiyor. Bu sebeple Okan B.’yi arayarak diğer şahıslarla birlikte acilen toplantıya çağırdığı tapelere yansıdı:

F. Gürbüz: Abi saat 08.00’de Hamit abinin orda ekip olacak.

Okan B.: Tamam.

Gürbüz: Moskova şeyi geldi şimdi onun için borç arıyoz abi.

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