Boşanma aşamasındaki çifte korkunç infaz: Otoparkta silahla vuruldular

09:5823/12/2025, Salı
DHA
Barış Tekebaş ve eşi Duygu Tekebaş
Barış Tekebaş ve eşi Duygu Tekebaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (27) ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş (26) silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş. (46) gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yediemin otoparkındaki olayda Barış Tekebaş ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş, tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayın ardından şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş.'yi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



