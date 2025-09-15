Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı

Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı

12:5515/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Şüpheli koca polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaçtığı sırada çöp konteynerine attığı silah ekipler tarafından ele geçirildi.

Beylikdüzü'ndeki olay, saat 10.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.K. (41) boşanma aşamasındaki eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteye geldi. İkili arasında çıkan tartışmada, Y.K. boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek yaya olarak kaçan şüpheli kocanın izini sürdü. Saldırgan, kısa sürede gözaltına alınırken, kaçtığı sırada çöp konteynerine attığı silah ekipler tarafından ele geçirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

#İstanbul
#Beylikdüzü
#Büyükşehir Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE 5 bin personel alımı sonuçları