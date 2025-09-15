Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Y.K. (41) boşanma aşamasındaki eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteye geldi. İkili arasında çıkan tartışmada, Y.K. boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.