Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi

17:2528/01/2026, Çarşamba
IHA
Çanakkale
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 29 Ocak Perşembe günü yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’den yapılan açıklamada,
"29.01.2026 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle tarifemizde bulunan tüm seferler iptal edilmiştir"
denildi.



#Bozcaada
#Gökçeada
#feribot seferleri
