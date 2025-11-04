Yeni Şafak
Bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

İstanbul'da yarın, perşembe ve cuma günü aralıklı yağış geçişleri görülürken, Ankara'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacak.
İstanbul'da yarın, perşembe ve cuma günü aralıklı yağış geçişleri görülürken, Ankara'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacak.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. İstanbul'da yarın, perşembe ve cuma günü aralıklı yağış geçişleri görülürken, Ankara'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. İzmir'de bu hafta yağış beklenmiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
  • Çelik, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.
  • İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceğini aktaran Çelik, yarın için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağını söyledi.
  • Çelik, hafta sonu ise sadece Trakya'nın batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceğini ifade etti.

Üç büyükşehirde hava durumu

  • Ankara
    'da yarın için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.
  • Çelik,
    İstanbul
    'da yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.
  • İzmir
    'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, yarın, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.
