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İSTANBUL

Bu kez Caddebostan: Deniz kıyısı pislik içinde

Bu kez Caddebostan: Deniz kıyısı pislik içinde

İstanbul’da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor. Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.

Haber Merkezi DHA
Deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.
Deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.

İstanbul'un ilçesi Kadıköy Caddebostan Sahili’nde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor.

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Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor. Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.

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Deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.

Deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.

Deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.

Beşiktaş Sahili çöplüğe döndü: Çöp torbaları görenlerin tepkisine neden oldu
FOTOĞRAF 19
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Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu.
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İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy ve Arnavut Sahilinde çirkin görüntüler oluştu.
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İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi.
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İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı.
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Beşiktaş Sahili çöplüğe döndü: Çöp torbaları görenlerin tepkisine neden oldu
İstanbul Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.


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Ah İstanbul

Ah İstanbul

​Beşiktaş'ın ardından bu kez Caddebostan pislik içinde.
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