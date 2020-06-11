Bu kez Caddebostan: Deniz kıyısı pislik içinde

İstanbul'un ilçesi Kadıköy Caddebostan Sahili’nde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor.

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Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor. Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.

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Deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.

Deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.

Deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.