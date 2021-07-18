Bu kimin sözcüsü!

CHP, 15 Temmuz gecesi darbeci FETÖ’cülerin önce Marmaris’te ardından havada peşine düşmelerini unutup tüm riski göze alarak İstanbul’a inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı’nı “uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşmakla” karalarken, darbecilerin onu önlemek için kaldırdığı 2 F-16 ile uçağı ile İstanbul kule arasında geçen telsiz konuşmalarını unuttu. Öztrak’ın gözden kaçırdığı bir diğer husus ise genel başkanının tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evine gitmesiydi. Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL’i “sivil darbe” olarak adlandıran CHP’li Öztrak, önce Erdoğan’ın İstanbul’a inerek aldığı riski hem de kripto örgüt elemanlarının kamudan ihracını uzatan düzenlemeyi itibarsızlaştırmaya çalıştı. Öztrak düzenlediği basın toplantısında “Erdoğan OHAL rejimiyle ülkeyi yönetti. Erdoğan 5 yıldır OHAL yetkilerini kullanıyor. Bu bir milleti sindirme girişimidir. Ama aynı zamanda da komedidir” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu eve sığınmış ve geceyi burada konforlu bir şekilde geçirmişti.

RİSKİ GÖZE ALDI

CHP’li Öztrak, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’nün birinci hedefi olduğunu da unuttu. FETÖ kalkışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece suikast timini atlatarak Marmaris’ten İstanbul’a uçakla gitti. Darbecilerin Akıncı Üssü’nden kaldırdığı İlker Hazinedar yönetimindeki 94-0080 kuyruk numaralı mühimmat yüklü uçakla, Oğuz Alper Emrah yönetimindeki 93-0661 kuyruk numaralı uçakla havada peşine düştü.

F-16'lar o gece Erdoğan'ın uçağını arıyordu.

O GECE BUNLAR YAŞANDI

Erdoğan’ı İstanbul’a götüren TC-ATA uçağı, önce kimliğinin gizlenmesi için THY-8451 koduyla yolcu uçağı gibi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkarak saat 00.40’ta Dalaman Havalimanı’na indi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri Marmaris’teki otelden alan helikopter de Dalaman Havalimanı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındakiler Dalaman Havalimanı’na geldiklerinde helikopterden inip TC-ATA uçağına bindi. TC-ATA uçağı buradan da gizlilik gereği yine THY-8456 koduyla saat 01.43’te İstanbul’a gitmek üzere havalandı. Darbeciler Atatürk Havalimanı’nda uçarken Erdoğan’ın uçağı Çanakkale üzerinde havada dolandı. Atatürk Havalimanı kulesi darbecilerden temizlenince saat 3.00’da Erdoğan ve ailesi güvenli bir şekilde havalimanına indi.

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Havada alınan risk Erdoğan’ı taşıyan uçakla Atatürk Havalimanı arasındaki telsiz diyaloglarına da yansımıştı.

İŞTE O TELSİZ KONUŞMASI

Kulenin, uçağın hangi piste ineceği, park pozisyonuna ve Boğaz üzerinde savaş uçaklarının varlığını kaptan pilota bildirmesinin ardından, konuşma şöyle devam etti:

K: 8456 İstanbul.

P: Devam edin

K: Hocam bir trafik bilgisi vereceğim askeri trafik temasımız yok. Akıncı’dan kalktığını öğrendik. Şu an Boğaz üzerinde bin 500 ile 6-7 bin feet arasında sürekli dalış ve tırmanış yapıyor. Meydan kuzeydoğusu civarlarında dolanıyor. Genelde Boğaz civarı. Niyetini bilmiyoruz. Temasımız yok. Hızlı bir trafik. Muhtelemen askeri.

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P: Radar teması mevcut o uçakla mutabık mıyız ?

K: Biz radarımızda görebiliyoruz. Çok hızlı bir trafik ne yapabileceğini bilmiyorum, ayırma konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Ne amaçla kalktığını dahi bilmiyoruz. O yüzden bunu söylemek istedim. Sizin de niyetinizle etkili olabilecek diye.

P: Biz 0-5’e devam edelim. Bir an önce iniş olursa memnun olacağız. Trafikle ilgili de bir durum olursa bilginizi rica edeceğim.

K: Anlaşıldı hocam ben yaklaştığınız zaman tekrar sürekli bilgilendirme yapacağım. Pozisyonunu vermeye çalışacağım.

P: Anlaşıldı çok teşekkürler. Bir süre sonra kule kontrolörü, savaş uçaklarının Sabiha Gökçen civarlarında olduğunu ve meydan civarlarında yabancı bir uçağın olmadığını kaptan pilota aktardıktan sonra, TC-ATA 3-5 sol piste iniyor.

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