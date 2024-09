Bu meslek unutulmaya yüz tuttu: Boş zamanlarında yapıyor 50-60 bin lira kazandırıyor

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık yapıyor. Yeşilçay; Bolu, Karabük, Düzce, Kastamonu ile İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bilecik'te at nalı çakıyor. Eski popülerliğini kaybeden nalbantlık mesleğini gençlere aşılamaya çalıştığını belirten Yeşilçay, “Aylık 100 bin liradan fazla kazanan nalbantlarımız var. Ben şu an kamuda olduğum için çok fazla dışarı çıkamıyorum ama ona rağmen aylık 50-60 bin lira gibi çok rahat bir getirisi oluyor” dedi.