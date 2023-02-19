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Deprem bölgesinde hava durumu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 14. gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesi hava durumu, afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesi hava durumu raporu yayımladı. Buna göre, sıcaklık 6 ila 17 derece arasında değişecek. Havanın da çoğunlukla az bulutlu olması bekleniyor. İşte afet bölgesindeki illerin hava durumları.

10:20 . 19/02/2023 Pazar
AA
Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da beklenen hava olayları açıklandı.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, en düşük 2, en yüksek 11 derece derece olacak.

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 15 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek 13 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 0, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 11 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

Elazığ'da bugün hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 6 derece olacak.


Artçı deprem sonrası panikle kaldıkları yurtları boşalttılar
Artçı deprem sonrası panikle kaldıkları yurtları boşalttılar

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'de de hissedildi. Depremi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs yerleşkesi Fadime Ana kız öğrenci yurdunda kalan depremzedeler de hissetti. Kahramanmaraş depreminden sonra geldikleri Niğde'de yurtlara yerleştirilen depremzedeler, binanın sağlanması üzerine kendilerini panikle dışarı attı. Bu sırada yurdun hoparlörlerinden asansörleri kullanmamaları ve sakin olmaları yönünde çağrılar yapıldı. Bir süre yurdun bahçesinde bekleyen depremzedeler daha sonra odalarına döndü. Bir süre yurdun bahçesinde bekleyen depremzedelerden bir kısmı daha sonra odalarına dönerken, bir kısmı da araçlarında beklemeye başladı.


#Hava durumu
#afet bölgesi
#deprem
32 dakika önce
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Deprem bölgesinde hava durumu
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