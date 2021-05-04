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Gündem Bülent Turandan Lütfü Türkkana anayasa tepkisi İnsan bir inceleyelim der
POLİTİKA

Bülent Turan'dan Lütfü Türkkan'a 'anayasa' tepkisi: İnsan 'bir inceleyelim' der

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa açıklamasına ilişkin "Peşinen ret diyoruz" dedi. Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Anayasanın konuşulduğu bir süreçte yapılan her çalışma, her görüş kıymetlidir. Okumadan, ön yargıyla yaklaşmak ise tamamen "niyet" göstergesi. İnsan "bir inceleyelim" der." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Turandan Lütfü Türkkana anayasa tepkisi: İnsan bir inceleyelim der
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik yeni anayasa önerisinin hazır olduğunu açıklayarak; çalışmanın önce AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile paylaşılacağını söyledi.

Bahçeli, anayasa çalışmasının önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonra da diğer partilere sunulacağını ifade etti.

MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi
GÜNDEM
MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi

İYİ Partili Türkkan: Başından 'ret' diyoruz

Söz konusu açıklamanın ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yeni anayasa önerisine ilişkin, "Teklife başından 'ret' diyoruz." dedi.

Türkkan'ın ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"İnsan 'bir inceleyelim' der"

Turan paylaşımında, "Sorsanız; hep uzlaşmadan yanalar, kutuplaşmaya karşılar! "Peşinen ret" demenin kime ne faydası var? İnsan, "bir inceleyelim" der." ifadelerini kullandı.

Anayasanın konuşulduğu bir süreçte yapılan her çalışmanın her görüşün kıymetli olduğunu vurgulayan Turan, "Okumadan, ön yargıyla yaklaşmak ise tamamen "niyet" göstergesi." dedi.

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