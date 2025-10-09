Burdur'da camı kırarak markete giren şüpheli alkol alıp karnını doyurdu

Yeni Şafak
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli O.K'yi gözaltına aldı.
Burdur'da bir markete camını kırarak giren şüphelinin, içerideki yiyecekleri yiyip içki içmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağlar Mahallesi'ndeki markete gece saatlerinde gelen bir kişi, kapının camını kırarak içeri girdi. Şüpheli, dolaptan aldığı içki ve yiyecekleri masaya oturarak tüketti. Daha sonra güvenlik kamerasına zarar veren şüpheli iş yerinden ayrıldı.


Sabah markete gelen iş yeri sahipleri, camın kırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli O.K'yi gözaltına aldı.


Marketin sahibi Furkan Tunç, gazetecilere, babasının sabah dükkana geldiğini ve durumu fark edip kendisini aradığını söyledi.


Şüphelinin içeride içki içtiğini, yiyeceklerden yediğini ve güvenlik kamerasını kırdığını belirten Tunç, yaklaşık 10 bin lira zarara uğradığını ifade etti.



