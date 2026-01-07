Burdur'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Operasyonda, 6 bin 306 kullanımlık 300 gram bonzai ele geçirildi.
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Operasyonda, 6 bin 306 kullanımlık 300 gram bonzai ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, 6 bin 306 kullanımlık 300 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.G. ve N.Ş. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
