Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs zincirleme kazaya neden oldu

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs zincirleme kazaya neden oldu

04:081/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Davutdede Metro İstasyonu karşısında, Ankara Yolu Caddesi üzerinde, saat 02:00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 10 ADZ 041 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.E. yönetimindeki 33 AOD 979 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, önünde seyreden Y.A. yönetimindeki 16 LBY 55 plakalı jipe çarptı.

Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


