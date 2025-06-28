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Bursa'da kazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Dört kişi yaralandı

Bursa'da kazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Dört kişi yaralandı

18:3828/06/2025, Cumartesi
AA
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Patlama sonucu yaralananlardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Patlama sonucu yaralananlardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Çitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda patlama, sızan gazın alev almasıyla yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çitli Mahallesi'nde bir evin hattındaki arızayı gidermek ve elektrik bağlantısı çekmek için ekipler tarafından yapılan kazı sırasında doğal gaz borusu delindi.

Sızan gazın alev almasıyla patlama meydana geldi.

Olayda binanın sahibi H.D. (36) ile doğal gaz şirketi çalışanları H.U. (32), Ö.E. (30) ve M.G. (38) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.G'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


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