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BURSA

Bursa’da yedi katlı otoparkta yangın: Üç araç kül oldu

Bursa’da 7 katlı kapalı otoparkın 6. katında bulunan bir araç alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesiyle 3 araç küle döndü.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da yedi katlı otoparkta yangın: Üç araç kül oldu
Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesiİ Doğanbey Mahallesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otoparkın 6. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir aracın alev aldığını gören otopark görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise hazırda bulundu.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, 3 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bursa'da otoparkta yangın: Üç araç küle döndü
FOTOĞRAF 9
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Olay, merkez Osmangazi İlçesiİ Doğanbey Mahallesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otoparkın 6. katında meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir aracın alev aldığını gören otopark görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Title
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise hazırda bulundu.
Title
İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, 3 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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Bursa'da otoparkta yangın: Üç araç küle döndü
Bursa'da 7 katlı kapalı otoparkın 6. katında bulunan bir araç alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesiyle 3 araç küle döndü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı
FOTOĞRAF 18
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Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağında denetim yapan trafik polisleri, Timur Arif yönetimindeki 16 LV 796 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
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Timur Arif, otomobille olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine trafik ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu şüpheli aracı takip etti.
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Yaşanan takip sırasında Arifin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesinde önce kaldırıma, ardından da park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarparak durabildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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. Kazanın ardından sürücü Timur Arif kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, Emre K. (25), Ozan T. (25), Hakan Y. (25) ve Ertan Kara (28) otomobil içerisinde sıkıştı.
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İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekipleri durumu ağır olan Ertan Karaya dakikalarca kalp masajı yaptı.
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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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Durumu ağır olan Ertan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yapılan sorgulamada, polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Timur Arifin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı
Bursa'da, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken park halindeki minibüse çarptı. Kazada, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobildeki bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı.


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