Gündem Çakıcının da bulunduğu Sincan Cezaevinde tahliyeler başladı
ANKARA

Çakıcı’nın da bulunduğu Sincan Cezaevinde tahliyeler başladı

Çakıcı’nın da bulunduğu Sincan Cezaevinde tahliyeler başladı

Ankara'da Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki bazı hükümlüler, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, tahliye edildi. Cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı'nın da tahliye edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Alaattin Çakıcı.
Alaattin Çakıcı.

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın da bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, tahliyeler nedeniyle cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi.

Kanundan yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi. Hükümlülerin, koronavirüs önlemleri kapsamında otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları ve maske taktıkları görüldü. Bazı hükümlüler ise cezaevinin yakınında bekleyen yakınlarına teslim edildi.

Alaattin Çakıcı tahliye edilecek

Öte yandan cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın da gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor. Organize suç örgütü elebaşı Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil olmuştu.

Yasadan yararlanan isimlerden olan Çakıcı'nın gün içinde cezaevinden çıkması bekleniyor.

Tahliye edilen hükümlünün sevinci: İnanamıyoruz
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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Adana’daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
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Kürkçüler Ceza İnfaz Kurumu önünde polis tahliye öncesi geniş güvenlik önlemi aldı. Polis hiç kimseyi cezaevi yakınına almadı. Bir süre sonrada otobüslerle hükümlüler tahliye edildi.
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Hükümlülerinin hepsinin maskeli olduğu ve sosyal mesafeye dikkat edilerek otobüslere bindirildikleri görüldü. Otobüslerden basın mensuplarını gören hükümlüler el salladı.
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Bazı hükümlüler ise pencereden başlarını çıkartıp Hala tahliye olduğumuza inanamıyoruz çok mutluyuz dedi. Tahliye edilenler otobüslerle evlerine kadar götürüldü.
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Adana genelinde açık cezaevinden evine izne gönderilenler de dahil yaklaşık 2 bin 500 mahkumun tahliye edildiği öğrenildi.
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Tahliye edilen hükümlünün sevinci: İnanamıyoruz
Adana'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı. Hükümlüler "hala inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi.


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