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İSTANBUL

Çamlıca Kulesi ile 'İstanbul'a simge, yayınlara kalite' geldi

Çamlıca Kulesi ile 'İstanbul'a simge, yayınlara kalite' geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi sayesinde, buradaki tüm kuruluşların aynı yüksek kalitede hizmet sağlayabildiğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Kulede bir seyir terası ve restoranı da bulunuyor. Orada da çalışmalarımız bitmek üzere. Bunun da İstanbul'a simgesel bir katkısı oldu" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Çamlıca Kulesi
Çamlıca Kulesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi sayesinde, buradaki tüm kuruluşların aynı yüksek kalitede hizmet sağlayabildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi'ne ilişkin detayları anlattı.

İstanbul'daki Küçük Çamlıca tepesine inşa edilen ve 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Televizyon ve Radyo Kulesi'nin frekans karmaşasına son verdiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk. Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu." diye konuştu.

İstanbul'un yanı sıra Çanakkale'de de, Çamlıca'daki gibi bir proje olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Orada da radyoları tek kulede topluyoruz." dedi.

İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

"Özel günlerde çok güzel ışık gösterilerimiz olacak"

Kulenin televizyon ve radyo yayınlarına ev sahipliği yapmasının yanında İstanbul'a simgesel bir katkısı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Tabii kulede bir seyir terası ve seyir restoranı da var. Orada da çalışmalarımız bitmek üzere. Bunun da İstanbul'a simgesel bir katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini kutlamak ve iki ülkenin dostluğuna dikkati çekmek için Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını kuleye yansıtarak yapılan ışık gösterisini de hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuleye Türk ve Azerbaycan bayraklarını yansıttık. Özel günlerde çok güzel ışık gösterilerimiz de olacak. Bu da İstanbul'a görsel olarak keyif katacak. Burada, Azerbaycan ve Türkiye'nin 'tek millet-iki devlet' olduğu mesajını verdik. Bu gösteri Azerbaycan'da bizden daha çok paylaşıldı."

Seyir terası ve kuledeki restoranda detay işlerin kaldığını ifade eden Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'nde son olarak TRT kulesinin kaldığını ve onun da sökülmesine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanarak kısa sürede kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
FOTOĞRAF 5
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İstanbul'un yeni turistik merkezi ve simgesi olmaya aday kule, kırmızı-beyaz renklere büründü.
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Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliği taşıyan, 369 metre yüksekliğe sahip ve 10 bin metrekarelik alana inşa edilen Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin üzerindeki led ışıklar Türk bayrağı şeklini aldı.
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Şehrin birçok farklı noktasından görülebilen ve görsel bir şölen sunan kuleye, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hafta boyunca Türk bayrağı yansıtılacağı, 29 Ekim akşamı ise farklı görsel şovların yapılacağı bildirildi.
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Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
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Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ne, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı yansıtıldı.


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