Çanakkale Boğazı kahverengi oldu

Yurdun birçok bölümünde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışların görüldüğü Akdeniz Bölgesi’nde Mersin ve Adana’da su taşkınları ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Mersin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı. Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı. Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı. Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı. İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı. Tarsus ilçesinde etkisini gösteren yağış dolayısıyla bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan sağanak ve fırtına sonrası, Sarıçay ve çevredeki dağlardan taşınan çamurlu su denize karıştı. Alüvyon nedeniyle Anadolu Yakası’nda denizin rengi kahverengiye dönerken, Avrupa Yakası mavi kaldı. Renk değişimi sabah saatlerinde dron ile havadan görüntülendi.

METREKAREYE 45 KG YAĞIŞ

İzmir’de kuvvetli sağanak ve fırtına, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45,2 kilogram yağış düştü. En yüksek yağış Buca’da 80 kilogram, Konak’ta ise 63 kilogram olarak ölçüldü. Sağanak nedeniyle itfaiyeye toplam 963 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 320’si konut, 78’i iş yeri, 5’i kamu binası ve 11’i araç su baskını olarak kayıtlara geçti. Su baskınları nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi.

TAŞKIN KÂBUSU

Manisa’da da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde derelerin taşması sonucu bazı evler, bahçeler ve yollar sular altında kaldı. Yunusemre ilçesinde dereye sürüklenen iki otomobilde maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.















