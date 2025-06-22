Çanakkale ve Biga'daki yangınlarla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Çanakkale'de merkeze bağlı Erenköy köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00'de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye ve 176 personel müdahale etti. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışma bir şahsa ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu yangının çıktığı belirlendi.





Biga ilçesinde Aksaz köyü yakınlarında tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. yangın, 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracıyla yapılan müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar orman ile 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucundan yangının biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



