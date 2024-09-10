Çanakkale'de 12 yaşındaki çocuk kayboldu: Arama çalışmaları başlatıldı

Anne, baba, kardeşler ve amcaların gözaltına alındığı Narin Güran cinayetinde şüpheliler arasında bulunan sıva ustası N.B. önemli bir itirafta bulundu. N.B jandarmadaki sorgusunda Narin’in cesedini amcası Salim Güran’ın battaniyeye sarılı olarak kendisine verip “Bunu yok et. Sana 200 bin lira veririm” dediğini anlattı. N.B. naaşı Güran ile birlikte çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gizlemiş.