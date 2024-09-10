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Çanakkale'de 12 yaşındaki çocuk kayboldu: Arama çalışmaları başlatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki çocuk çıktığı evine bir daha geri dönmedi. 12 yaşındaki çocuğu bulmak için ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

07:20 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 09:06 - 10/09/2024 Salı
IHA
Resul Guliyef
Resul Guliyef

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde 12 yaşındaki Resul Guliyef, çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Çocuklarının eve geri dönmediğini gören kederli aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Köy girişindeki kameralar incelendiğinde, 12 yaşındaki Resul'ün köyden çıkış yaptığı belirlendi. Geniş çaplı yapılan arama çalışmalarında bölgedeki ormanlık alanlar taranırken, evler ve iş yerleri tek tek kontrol ediliyor. Arama çalışmalarına vatandaşlarda destek veriyor.


#Resul Guliyef
#Çanakkale
#Ezine
#Pınarbaşı
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