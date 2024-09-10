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Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki çocuk çıktığı evine bir daha geri dönmedi. 12 yaşındaki çocuğu bulmak için ekiplerce geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. R.G., 17 saat sonra evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Bozalan köyünde ekiplerce bulundu.

07:20 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:00 - 10/09/2024 Salı
DHA
Pınarbaşı köyündeki evinden dün akşam saatlerinde çıkan 12 yaşındaki çocuk, 7 kilometre ilerde bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.
Pınarbaşı köyündeki evinden dün akşam saatlerinde çıkan 12 yaşındaki çocuk, 7 kilometre ilerde bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde 12 yaşındaki R.G., çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Çocuklarının eve geri dönmediğini gören kederli aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Köy girişindeki kameralar incelendiğinde, 12 yaşındaki R.G.'nin köyden çıkış yaptığı belirlendi. Geniş çaplı yapılan arama çalışmalarında bölgedeki ormanlık alanlar taranırken, evler ve iş yerleri tek tek kontrol ediliyor. Arama çalışmalarına vatandaşlarda destek veriyor.

17 saat sonra bulundu

Ezine ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde annesiyle tartıştıktan sonra dün saat 16.00 sıralarında evden çıktıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan R.G. (12), 17 saat sonra evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Bozalan köyünde ekiplerce bulundu. R.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Resul Guliyef
#Çanakkale
#Ezine
#Pınarbaşı
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