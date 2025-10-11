Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'de feci olay: Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

Çanakkale'de feci olay: Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

13:4111/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Çanakkale
Çanakkale

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın, yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan Şerife A'nın yanına gelen Ferdi A. yanındaki av tüfeğiyle eşine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şerife A. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Ferdi A. ise polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



#cinayet
#Ezine
#Çanakkale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak?