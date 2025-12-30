Yeni Şafak
Canilerle mücadelemiz devam edecek

30/12/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yalova’daki operasyonda şehit olan polisler için yayınladığı başsağlığı mesajında “Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Erdoğan, “Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

SINIR İÇİNDE VE ÖTESİNDE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.”



