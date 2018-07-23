Gündem Casusluk davasının 2 numarasıydı şimdi öğretmen oldu
İZMİR

Askeri Casusluk Davası'nın iki numarası öğretmen oldu

Casusluk davasının 2 numarasıydı şimdi öğretmen oldu

Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri olan İzmir'deki askeri casusluk davası FETÖ'nün kumpaslarının ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazanmış ve yeniden yargılamalarda kumpas mağduru isimler tahliye edilmişti. Bu davanın iki numaralı sanığı Narin Korkmaz, geçmişi hayatından silmek için mahkeme kararıyla ismini değiştirdi. Korkmaz, yeni isimle yeni bir hayata başladı.

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Askeri Casusluk Davası'nın iki numaralı ismi, geçmişi hayatından silmek için ismini değiştirdi.
Askeri Casusluk Davası'nın iki numaralı ismi, geçmişi hayatından silmek için ismini değiştirdi.

İzmir’deki Askeri Casusluk Davası soruşturması sırasında 26 ay tutuklu kalıp 5 yıllık yargılamadan sonra beraat eden Narin Korkmaz mahkeme kararıyla ismini değiştirdi. Yeni isimle yeni hayata başladı.

Vatan'ın haberine göre, İzmir’de 10 Ağustos 2010 tarihinde, 49’u muvazzaf asker toplam 357 sanığın yargılanıp hepsinin beraat ettiği, kamuoyunda ‘askeri casusluk’ olarak bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davasının iki numaralı sanığı Narin Korkmaz, geçmişi hayatından silmek için mahkeme kararıyla ismini değiştirdi.

786 gün tutuklu kaldı

  • Üniversite öğrencisi Narin Korkmaz, İzmir’de çoğunluğu askerlerin oluşturduğu 357 sanıklı ‘Gizli bilgi ve belge bulundurma’ davasında örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla 2010 yılında gözaltına alındı. Davanın iki numaraları sanığı olarak müebbet hapis istemiyle yargılanıp 786 gün tutuklu kaldı. Yargılama sonrasın da beraat etti.

Beraat sonrası ise ilk iş olarak haksız tutukluluk nedeniyle cezaevinde geçen günleri için tazminat davası açtı.

Üniversite eğitiminin yarıda kalmasını ve haksız suçlamalarla tutuklanması nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını belirten Korkmaz, 5 milyon TL tazminat talebinde bulundu. Tazminat davasında mahkeme, Korkmaz’a 120 bin TL ödenmesine hükmetti.

Rakamın düşük olduğunu belirten Korkmaz kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Diplomasını aldı

Davalarla uğraştığı sürede de yarım bıraktığı eğitimine devam eden Korkmaz, geçtiğimiz günlerde diplomasını alarak mezun oldu. Öğretmenlik yapacağı öğrenilen Korkmaz, geçmişini unutmak ve gelecek hayatında sorunlarla karşılaşmamak için ismini değiştirmek amacıyla mahkemeye başvurdu. Mahkemeye yaptığı başvuru kabul olan Korkmaz, artık kendi belirlediği yeni isimle yeni hayatına devam edecek.

Müebbet istendi beraat etti

Casusluk davasının iki numaralı sanığı olarak casusluk suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanıp beraat eden Korkmaz’ın arkadaşlık yaptığı askeri personellerden ele geçirdiği devlete ait gizli bilgi ve belgeleri yabancı ülkelere verdiği iddia edilmişti.

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