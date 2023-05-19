Çelik yelek şovu elinde patladı

Kemal Kılıçdaroğlu.
14 Mayıs seçimleri öncesi toplumda panik ortamı oluşturmayı amaçlayan muhalefet, Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi olacağı algısı yarattı. Bu algının oluşabilmesi için de Kılıçdaroğlu, Samsun ve Ankara’daki mitinglere çelik yelek giyerek çıktı. Kılıçdaroğlu’nun çelik yelek giymesi, muhalif basında ‘suikast girişimine önlem’ olarak servis edildi. Ayrıca 12 Mayıs’ta yapılan Ankara mitingi öncesi gözaltına alınan bir şüphelinin de suikast hazırlığı kapsamında Kılıçdaroğlu’nu takip ettiği iddia edildi. Ancak gerçek çok çıkmadan belli oldu.
Şüphelinin, 2018’de Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli olan astsubay Mutlu P. olduğu anlaşıldı. Mutlu P., kendisiyle birlikte toplam 9 kişinin bir güvenlik şirketi tarafından miting alanlarının güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri ve aksaklıkları tespit etmek amacıyla ücret karşılığı görevlendirildiği bilgisini verdi. Ekipte bulunanlarla 3 ay için 150 bin TL karşılığında anlaşıldığı ve bunlardan Kılıçdaroğlu’nun haberinin olduğu öğrenildi.
AVUKATLARI ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ
Daha önce bu kişilerin araştırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelal Çelik, şüphelilerin CHP tarafından tutulduğunun anlaşılması üzerine şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe verdi.