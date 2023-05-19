Çelik yelek şovu elinde patladı

Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isim olan ve sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i göreve getirdi. Ancak Devrim Barış Çelik'in de Artvin’in Şavşat ilçesinde 1980 öncesi yaşanan ve beş kişinin öldüğü olaya dair “devlet terörü” diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Çelik'in ayrıca DHKP-C’li avukat Ebru Timtik'e de destek mesajı verdiği de görüldü.