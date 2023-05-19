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Çelik yelek şovu elinde patladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 Mayıs’taki Ankara mitinginde suikastçı iddiasıyla gözaltına alınan emekli askerin, CHP tarafından tutulan güvenlik şirketinin çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Abdullah Sarica
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

14 Mayıs seçimleri öncesi toplumda panik ortamı oluşturmayı amaçlayan muhalefet, Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi olacağı algısı yarattı. Bu algının oluşabilmesi için de Kılıçdaroğlu, Samsun ve Ankara’daki mitinglere çelik yelek giyerek çıktı. Kılıçdaroğlu’nun çelik yelek giymesi, muhalif basında ‘suikast girişimine önlem’ olarak servis edildi. Ayrıca 12 Mayıs’ta yapılan Ankara mitingi öncesi gözaltına alınan bir şüphelinin de suikast hazırlığı kapsamında Kılıçdaroğlu’nu takip ettiği iddia edildi. Ancak gerçek çok çıkmadan belli oldu.

Şüphelinin, 2018’de Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli olan astsubay Mutlu P. olduğu anlaşıldı. Mutlu P., kendisiyle birlikte toplam 9 kişinin bir güvenlik şirketi tarafından miting alanlarının güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri ve aksaklıkları tespit etmek amacıyla ücret karşılığı görevlendirildiği bilgisini verdi. Ekipte bulunanlarla 3 ay için 150 bin TL karşılığında anlaşıldığı ve bunlardan Kılıçdaroğlu’nun haberinin olduğu öğrenildi.

AVUKATLARI ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Daha önce bu kişilerin araştırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelal Çelik, şüphelilerin CHP tarafından tutulduğunun anlaşılması üzerine şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe verdi.


'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi
'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı algısı oluşturuldu. Samsun'da çelik yelek giyen Kılıçdaroğlu'nun daha sonraki durağı olan Tandoğan mitinginde, alanın fotoğraflarını çektiği tespit edilen bir emekli özel kuvvetler mensubu Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten bir dilekçe vererek şikayetçi oldu. Polis, gözaltındaki emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyince şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı. Emekli askerin CHP ile bütün bağlantıları deşifre olunca Kılıçdaroğlu'nun avukatı "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" diyerek yeni bir dilekçe vererek şikayetten vazgeçti.

Kılıçdaroğlu devlete “terörist” diyen DHKP-C destekçisi Devrim Barış Çelik'i yardımcısı yaptı
Kılıçdaroğlu devlete “terörist” diyen DHKP-C destekçisi Devrim Barış Çelik'i yardımcısı yaptı

Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isim olan ve sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i göreve getirdi. Ancak Devrim Barış Çelik'in de Artvin’in Şavşat ilçesinde 1980 öncesi yaşanan ve beş kişinin öldüğü olaya dair “devlet terörü” diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Çelik'in ayrıca DHKP-C’li avukat Ebru Timtik'e de destek mesajı verdiği de görüldü.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Özel Kuvvetler Komutanlığı
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