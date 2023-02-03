|
Gündem

Cemevi Başkanlığına Ali Özzeybek atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek atandı.

00:29 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ali Arif Özzeybek.

Ali Arif Özzeybek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na atanan isim belli oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek oldu.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile pozisyon unvanları ve asgari nitelikler de belirlenmişti.


Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak ‘Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi' ile ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı' unvanlarında sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.


Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi’nin Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olması veya cemevlerinde erkan hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olması gerekiyor.


Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı kadrosu için de Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olması ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunması şartı aranıyor.


#Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı
#Ali Arif Özzeybek
#Resmi Gazete
23 dakika önce
default-profile-img
Cemevi Başkanlığına Ali Özzeybek atandı
Sırbistan Avrupa'nın Rusya yaptırımlarına katılmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek
Fenerbahçeli yöneticiden Ali Palabıyık için ağır sözler
Süper Lig'de kral Enner Valencia: Adana deplasmanını da boş geçmedi
Benzinlikte çalışan kadın gözyaşlarını tutamadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.