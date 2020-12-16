Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme

Bursa'da kızların kavgasını ne mesafe ne koronavirüs ne de çevredekiler engelleyemedi

Bursa'da iki grup kızın bir parkta tekme tokat kavga ettiği anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kızların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takmadıkları da görüldü.