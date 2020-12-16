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Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Ceren Özdemir öldürülmeden kısa süre önce.
Ceren Özdemir öldürülmeden kısa süre önce.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

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