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POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Dezenformasyon yasasını tak diye kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin veya herhangi birinin sosyal medyada eleştiri yapmasının doğal olduğunu, iktidar olduklarında dezenformasyon yasasını kaldıracaklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Dezenformasyon yasasını tak diye kaldıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Tokat’ta Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya gelen ve onların taleplerini dinleyip sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin çözüm önerilerini anlattı. Genç istihdamının azaldığını, gençlere yeni olanaklar sağlanması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda aile destekleri sigortasını hayata geçireceklerini, devletin geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan ailelere, sosyal güvenlik hakkı olarak belli bir gelir güvencesi vereceğini belirtti.

"'Tak diye kaldıracağız"

Dezenformasyon yasasıyla ilgili bir soruya Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız. Böyle bir rezalet olur mu? Gençlerin veya herhangi bir kişinin sosyal medyada eleştiri yapması kadar doğal bir şey yok. Hakaret içermediği sürece en sert eleştirilere siyasetçilerin tahammül etmesi lazım." dedi.

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'Medya dördüncü güçtür'

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evrensel bir kuraldır. 'Vay sen beni nasıl eleştirirsin?' Bir siyasetçinin övgüden çok sağlıklı ve tutarlı, akılcı eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi beni eleştiren kişi görüyorsa, eleştiren kişi aynı zamanda benim arkadaşım, dostum demektir. Bu bağlamda medya dördüncü güçtür. Çağdaş demokrasilerde, yasama, yargı, yürütme ve medya. Ama bizde medyanın büyük bir kısmı havuz medyası dediğimiz bir gruptan oluştuğu için yani kalemini satanlardan oluştuğu için onlara biz medya demiyoruz. Ama kalemini satmayan, özgürce eleştiri yapan her gazetecinin başımızın üstünde yeri var. Kaldıracağız, sansürü bitireceğiz. Hiçbir genç değil, bu ülkede hiç kimse yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz."

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