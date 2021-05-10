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Gündem CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Yıldırım belediye aracında uyuşturucuyla yakalandı
AYDİN

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Yıldırım belediye aracında uyuşturucuyla yakalandı

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Halil Yıldırım, belediyeye ait araçta uyuşturucuyla yakalandı. Haklarında ‘uyuşturucu madde kullanmaktan’ işlem yapılan CHP’li başkan yardımcısı ve beraberindeki iki kişi, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Yıldırım belediye aracında uyuşturucuyla yakalandı
CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım

Taciz ve tecavüz vakalarının gündemden düşmediği Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) şimdi de uyuşturucu skandalı patlak verdi.

BELEDİYE ARACINDA YAKALANDI

Manşet Aydın'ın haberine göre, Aydın Söke’de, CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Halil Yıldırım, belediye ait araç içinde kokain ve esrar maddesiyle yakalandı.

CHP’li başkan yardımcısının üst aramasında 0,07 gram kokain ile 0.08 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLER

Beraberindeki 2 kişiyle birlikte göz altına alınan Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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