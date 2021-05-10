CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Yıldırım belediye aracında uyuşturucuyla yakalandı

Taciz ve tecavüz vakalarının gündemden düşmediği Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) şimdi de uyuşturucu skandalı patlak verdi.
BELEDİYE ARACINDA YAKALANDI
Manşet Aydın'ın haberine göre, Aydın Söke’de, CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Halil Yıldırım, belediye ait araç içinde kokain ve esrar maddesiyle yakalandı.
CHP’li başkan yardımcısının üst aramasında 0,07 gram kokain ile 0.08 gram esrar maddesi ele geçirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLER
Beraberindeki 2 kişiyle birlikte göz altına alınan Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.