CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Yıldırım belediye aracında uyuşturucuyla yakalandı CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Halil Yıldırım, belediyeye ait araçta uyuşturucuyla yakalandı. Haklarında ‘uyuşturucu madde kullanmaktan’ işlem yapılan CHP’li başkan yardımcısı ve beraberindeki iki kişi, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2021, 09:36 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2021, 09:44 Diğer