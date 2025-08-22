CHP Uşak'ta istifa depremi: Belediye binasında 'gayriresmi birim' iddiası

Ne kadar adaletli seçim yapmaya çalışsak da taraflardan birinin, kesinlikle tasvip edilmeyecek yöntemlerle orantısız gücüne tanık olduk. En büyük amacımız topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık. Örgüt olarak üyelerimize ulaşmakta zorlandık. Bugün CHP il, ilçe örgütü ve kadın kolları olarak görevimizden ayrılıyoruz.

Ne kadar adaletli seçim yapmaya çalışsak da taraflardan birinin, kesinlikle tasvip edilmeyecek yöntemlerle orantısız gücüne tanık olduk. En büyük amacımız topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık. Örgüt olarak üyelerimize ulaşmakta zorlandık. Bugün CHP il, ilçe örgütü ve kadın kolları olarak görevimizden ayrılıyoruz.

"Belediye binası içerisinde oluşturulan gayriresmi bir birim aracılığıyla yaklaşık 2000 üyenin, örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı ile yönlendirildiği, çalışanların işten çıkarma tehdidi altında oy kullanmaya zorlandığı, kullanılan oy pusulalarının belirli araçlarda imza karşılığı teslim ettirildiği somut kanıtlarla ortadadır. Bu baskı ve tehditler video kayıtları, yazışmalar ve onlarca partilimizin tanıklığıyla sabittir. Dahası, delege seçimlerinde partililerimizin üzerine yürünmesi, sandık alanına zorla girilmeye çalışılması ve küfürlü saldırılar, polisin müdahalesine dahi sebep olmuştur. Oysa bu süreçlerin demokrasiye yakışır biçimde, özgür ve adil bir ortamda yürütülmesi esastır. İşten çıkarma, işe alım, partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesi, partimizin ilkeleriyle ve Genel Başkanımızın çizdiği yol haritasıyla taban tabana zıttır. Türkiye'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde il ve ilçe örgütleri hiçbir yerel yönetim gücüyle tehdit edilemeyecek kadar değerlidir."