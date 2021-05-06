CHP'den partinin eski avukatı Kemal Çiçek'e tazminat davası

CHP İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek'in, bugün bir gazeteye verdiği demeçte, partiye yönelik iftiralarda bulunduğu belirtildi.
Bu açıklamalarla ilgili, "iftira ve avukatlık görevini kötüye kullanma" suçlarından işlem yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarından ötürü, Ankara Barosu Başkanlığına başvuru yapılarak, hakkında disiplin işlemi başlatılması sağlanacaktır. Tamamen yalan ve iftira kapsamlı açıklaması nedeniyle de hakkında ayrıca tazminat davası açılacaktır."
650 milyon lira iddiasında bulunmuştu
Mustafa Kemal Çiçek, istifa açıklamasında, CHP'nin, son 3 yıl içinde 650 milyon lirayı anket ve araştırma şirketlerine aktardığını ileri sürmüştü. Çiçek, açıklamasında, şu iddiada bulunmuştu:
- "Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyasında yurttaşlarımızın kısıtlı bütçelerinden bağışları ile toplanan ve kampanyanın neticelenmesi sonrasında, denetim birimi olan Yüksek Seçim Kuruluna tüm harcamaların kuruşu kuruşuna hesabının verilmesine rağmen, ahlaksızca ve mesnetsizce, servis edilmek sureti ile menfaat sağladığı yönünde el altından fısıltılar çıkarılırken, son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun, önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir."